Крупный производитель опиоидов в США оказался связан с Россией

Старейшая американо-ирландская фармацевтическая компания Mallinckrodt имеет акционеров из России. Сведения об этом появились в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов.

Американская Buxton Helmsley Group, которая занимается управлением активов, раскрыла данные о 31 инвесторе из разных стран. В частности, речь шла о 13 россиянах: это в том числе Владислав Дикий из Москвы, Владимир Коваленко из Пскова, Роман Донцов из Краснодара. Об этом написал РБК.

Также опубликованные личные сведения совпали с данными совладельца уфимской строительной компании «Су-10» Валерия Мансурова и бизнесмена из сферы общепита Ваника Петросяна. Всего вместе с Buxton Helmsley они являются владельцами 5,6% (4,7 миллиона акций) фармпроизводителя.

Один из частных инвесторов Mallinckrodt, Дмитрий Филатов, заявил изданию, что акционеров из России может быть и больше. Их доля может составлять 10% от общего числа.

Американо-ирландская компания появилась в 1867 году. Ее основали братья Маллинкродт в Сент-Луисе. Бизнес находится в США, хотя производитель зарегистрирован в Ирландии.

Mallinckrodt занимается созданием лекарств собственной разработки, а также дженериков широкого терапевтического спектра. Компания, в частности, известна как производитель опиоидных и радиофармацевтических препаратов для медицинской диагностики.