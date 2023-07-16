Мир 16 июля 2023, 18:52 Крупный природный пожар вспыхнул на юге Турции, к тушению привлекли авиацию TRT: жителей турецкой провинции Хатай эвакуируют из-за крупного природного пожара РИА «Новости»

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Крупный лесной пожар вспыхнул в районе Белен турецкой провинции Хатай, началась эвакуация жителей. Об этом сообщил телеканал TRT.

Огонь вспыхнул в гористой местности. На место сразу направили спасателей, пожарную технику и авиацию. По словам министра сельского и лесного хозяйства республики Ибрагима Юмаклы, к тушению привлекли девять самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 человек.

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«Тушение проводится без перерыва с воздуха и земли», — сказал он.

По его словам, предпринимаются все меры, чтобы локализовать возгорание до наступления темноты. Осложняет работу спасателей сильный ветер. Причины возникновения пожара пока неизвестны. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении закупить у России самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров. Речь идет о двух-трех машинах. По словам турецкого лидера, этот вопрос он хочет обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.