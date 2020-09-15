Крупный пожар вспыхнул в строящемся ТЦ в Бейруте. Видео

По сообщению агентства, пожарные уже потушили огонь. Это здание возводили много лет, и стройка уже приближалась к концу. Официальной информации о пострадавших и ущербе пока нет.

Местные СМИ пишут, что, по предварительным данным, торговый центр загорелся из-за нарушения техники безопасности во время сварки. Искра попала на пластик, который мгновенно вспыхнул, и огонь начал стремительно распространяться по перекрытиям.

4 августа в столице Ливана — Бейруте — прогремел мощнейший взрыв: в порту сдетонировала конфискованная селитра. Ударная волна сравняла с землей половину города. Жертвами взрыва стали более 170 человек. Крова лишились порядка 300 тысяч местных жителей. На помощь ливанским коллегам приезжали российские спасатели, врачи и сотрудники Роспотребнадзора.