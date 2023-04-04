Мир 04 апреля 2023, 17:15 Крупный пожар случился в столице Бангладеш — СМИ Dhaka Tribune: восемь человек пострадали при пожаре в столице Бангладеш Дакке youtube

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В одном из районов столицы Бангладеш случился крупный пожар, сообщило издание Dhaka Tribune. По информации журналистов, минимум восемь человек получили травмы, пострадавших доставили в больницы.

Пожар начался около шести часов утра по местному времени. На место происшествия тут же направили бригады спасателей. Всего в тушении возгорания принимали участия 48 бригад, а также военные и вертолет ВВС.

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По данным издания, очаг находился в одном из городских торговых комплексов, где расположены четыре рынка (около трех тысяч магазинов). Сначала загорелся рынок Бангабазар, затем пламя перекинулось на соседние здания. Продавцы успели покинуть горящие строения, а некоторые даже спасли часть товара.

«По меньшей мере восемь человек, в том числе два сотрудника пожарной службы и гражданской обороны, получили ранения во время борьбы с крупным пожаром», — сообщили журналисты.

Информации о погибших пока нет. Специалисты устанавливают обстоятельства возникновения пожара.

Днем 4 апреля в Москве загорелось здание ресторана на Ленинском проспекте. В столичном МЧС рассказали, что возгорание обнаружили в вытяжной трубе.