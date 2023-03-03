03 марта 2023, 20:53
Крупный пожар произошел в топливном хранилище в Джакарте
Более 10 человек погибли в результате крупного пожара на объекте Petramina в Джакарте
Крупный пожар произошел в индийской Джакарте 3 марта вечером на объекте компании Petramina. По данным агентства Reuters, число погибших достигло 16 человек, десятки людей получили серьезные ожоги.
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Индийская газета Kompas, уточнил ТАСС, распространила информацию о 13 погибших, имена которых записывают на специальной доске в оперативном штабе на месте происшествия. Пострадавших продолжают доставлять в больницы.
Очевидцы публикуют в Сети кадры, на которых десятки человек, проживающих в районе загоревшегося хранилища, покидают свои дома. Пламя поднялось на несколько десятков метров. Огонь уже перекинулся на жилые дома.
Днем ранее, 2 марта, в Гонконге загорелся 42-этажный небоскреб. В пожаре пострадали два человека — автомобилисты, которые проезжали мимо горящего здания. На них упали куски строительных материалов.
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Индонезия
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