Мир 03 марта 2023, 20:53 Крупный пожар произошел в топливном хранилище в Джакарте Более 10 человек погибли в результате крупного пожара на объекте Petramina в Джакарте

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Крупный пожар произошел в индийской Джакарте 3 марта вечером на объекте компании Petramina. По данным агентства Reuters, число погибших достигло 16 человек, десятки людей получили серьезные ожоги.

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Индийская газета Kompas, уточнил ТАСС, распространила информацию о 13 погибших, имена которых записывают на специальной доске в оперативном штабе на месте происшествия. Пострадавших продолжают доставлять в больницы.

Очевидцы публикуют в Сети кадры, на которых десятки человек, проживающих в районе загоревшегося хранилища, покидают свои дома. Пламя поднялось на несколько десятков метров. Огонь уже перекинулся на жилые дома.

Днем ранее, 2 марта, в Гонконге загорелся 42-этажный небоскреб. В пожаре пострадали два человека — автомобилисты, которые проезжали мимо горящего здания. На них упали куски строительных материалов.