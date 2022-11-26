Мир 26 ноября 2022, 14:35 Крупный пожар произошел рядом с деревней болельщиков в Катаре Daily Mail: рядом с деревней болельщиков в Катаре вспыхнул крупный пожар YouTube

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Крупный пожар вспыхнул в Катаре возле деревни болельщиков. На этом объекте разместили фанатов, которые приехали на чемпионат мира по футболу. О ЧП сообщило издание Daily Mail.

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Деревня, рядом с которой произошло возгорание, находится в городе Лусаил. Она представляет большой палаточный лагерь. В непосредственной близости от палаток фанатов и тушили огонь.

Пожар был очень сильным. Столб дыма виднелся за километры от места происшествия. Ликвидировали огонь силы гражданской обороны Катара.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в строящемся здании. В результате никто не пострадал.

ЧМ по футболу в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Издание отметило, что деревню болельщиков подвергли критике из-за недостатка комфорта и завышенной цены за проживание.

В каждой палатке есть две кровати и тумбочка, но при этом места для душа общие для всех. Одна ночь в лагере стоит 200 долларов.