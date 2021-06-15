Крупный пожар произошел на заводе в Иллинойсе

В американском штате Иллинойсе загорелся нефтеперерабатывающий завод, передает РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, пожарные отказались тушить пламя водой, так как химикаты могут попасть в реку и привести к экологическому бедствию. Эвакуировано около восьми тысяч человек.

«Здание в значительной степени уничтожено», — рассказал начальник пожарной охраны Кирк Уилсон.

Местные власти обеспокоены тем, какую угрозу для соседних городов несут едкие пары серной кислоты, азота и свинца, которые могут распространяться через дым.