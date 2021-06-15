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    15 июня 2021, 14:12

    Крупный пожар произошел на заводе в Иллинойсе

    Артур Блянихов

    В американском штате Иллинойсе загорелся нефтеперерабатывающий завод, передает РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

    Крупный пожар произошел на заводе в Иллинойсе

    По данным информагентства, пожарные отказались тушить пламя водой, так как химикаты могут попасть в реку и привести к экологическому бедствию. Эвакуировано около восьми тысяч человек.

    «Здание в значительной степени уничтожено», — рассказал начальник пожарной охраны Кирк Уилсон.

    Местные власти обеспокоены тем, какую угрозу для соседних городов несут едкие пары серной кислоты, азота и свинца, которые могут распространяться через дым.