Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле | 360°

Мир 20 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле

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Серьезный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе города Пуэрто-ла-Крус в Венесуэле из-за удара молнии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента по вопросам экономики и финансов страны Тарека эль-Айссами.

«Молния ударила по водоочистным сооружениям, расположенным на территории НПЗ города Пуэрто-ла-Крус, и вызвала пожар», — сообщил политик в эфире телеканала Venezolana de Television.

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Информации о пострадавших и погибших в результате пожара нет, написал RT.

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