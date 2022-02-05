Крупный пожар произошел на калифорнийском заводе. Видео

В Калифорнии загорелся завод Diamond Walnut Growers. Из-за пожара жителям близлежащих домов пришлось эвакуироваться, а движение рядом с местом ЧП перекрыли.

Пустующее здание в Лайв-Оук, округ Саттер, вспыхнуло утром пятницы, сообщил телеканал CBS. Спустя какое-то время его полностью охватило пламенем.

Информации о пострадавших нет. По данным полиции, на заводе в момент пожара никого не было.

Местные власти эвакуировали живущих рядом с Diamond Walnut Growers, уточнил The Sun. Одно из шоссе перекрыли.