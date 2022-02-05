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    05 февраля 2022, 00:58

    Крупный пожар произошел на калифорнийском заводе. Видео

    CBS: на заводе Diamond Walnut Growers в Калифорнии произошел пожар

    Александра Ломейко

    В Калифорнии загорелся завод Diamond Walnut Growers. Из-за пожара жителям близлежащих домов пришлось эвакуироваться, а движение рядом с местом ЧП перекрыли.

    Пустующее здание в Лайв-Оук, округ Саттер, вспыхнуло утром пятницы, сообщил телеканал CBS. Спустя какое-то время его полностью охватило пламенем.

    Информации о пострадавших нет. По данным полиции, на заводе в момент пожара никого не было.

    Местные власти эвакуировали живущих рядом с Diamond Walnut Growers, уточнил The Sun. Одно из шоссе перекрыли.