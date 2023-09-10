Мир 10 сентября 2023, 14:59 Крупный пожар охватил завод в Тернополе Завод по производству пластика загорелся в Тернополе Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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Завод по производству пенополистирола украинской компании PENOBOARD загорелся в Тернополе в ночь на воскресенье, 10 сентября. Прибывшие на место пожарные работали всю ночь, но смогли только локализовать пламя на площади в девять тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщило украинское издание Liga.

По данным ведомства, пожар возник в одноэтажном здании общей площадью в 13 тысяч квадратных метров, которое практически полностью заполнено пенопластом для дальнейшего производства.

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Сил местных пожарных для борьбы с огнем не хватило, поэтому дополнительные расчеты вызвали из соседнего Ровно. Всего на месте работали 15 единиц техники и 50 спасателей. К утру пламя локализовали на площади в девять тысяч квадратных метров. Тушение огня продолжается до сих пор.

О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Данные о пострадавших и погибших пресс-служба спасательного ведомства не привела.

Терминалы морского порта Одессы загорелись в ночь на 23 августа. По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, общая площадь распространения огня составила 700 квадратных метров. По данным мэрии, возгорание произошло на складе, откуда огонь перекинулся на терминалы. Локализовать пожар удалось только к утру.