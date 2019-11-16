Крупный пожар охватил студенческое общежитие в британском Манчестере. Очевидцы публикуют в социальных сетях страшные кадры происшествия.

Пожар вспыхнул в городе Болтон, пишет «Би-би-си». Из полыхающего здания были эвакуированы толпы студентов. С бушующем пламенем пытаются справиться 25 пожарных экипажей.

Представитель пожарной службы сказал, что для борьбы с огнем также использовались два вертолета.

Очевидцы сообщили, что огонь быстро поднимался вверх по шестиэтажному зданию, было видно, как пузырились пластиковые панели. После этого сквозь пламя стал проступать металлический каркас здания. Студенты публикуют в Twitter видеозаписи страшного пожара. На кадрах видно, как здание практически полностью охвачено огнем.

Местных жителей просят закрыть окна и двери и по возможности не приближаться к месту происшествия. Из-за пожара правоохранителям пришлось перекрыть несколько дорог. Информации о пострадавших пока не поступало.