Крупный пожар охватил промышленный парк в Азербайджане

Крупный пожар вспыхнул в промышленном парке «Азерсун» в поселке Гаджи Зейналабдин в азербайджанском городе Сумгаит, который находится примерно в 35 километрах от Баку. Об этом сообщило РИА «Новости».

К тушению пламени привлечены силы МЧС, в числе которых два вертолета авиационной группы и пожарный поезд. Несмотря на приложенные усилия, пожар не могут потушить уже свыше двух часов.

Видео: YouTube

В социальных сетях появились кадры с места пожара. На них видны, языки пламени и клубы черного дыма. В комментариях к публикациям авторы видео пишут, что горит маслобойный завод.

Информации о пострадавших пока не поступало. Что могло стать причиной такого сильного пожара уточняется.

Сумгаит — второй по величине город Азербайджана и промышленный центр страны.