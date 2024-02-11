11 февраля 2024, 09:08
Крупный пожар на верфи в Анталье потушили
Турецкие огнеборцы ликвидировали пожар на верфи на западе Антальи. Об этом заявил мэр города Мухиттин Беджек в соцсети X.
Возгорание зафиксировали на верфи в зоне свободной торговли в районе Коньяалты. Пожар вспыхнул примерно в 20:30 по московскому времени.
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«Мы немедленно начали тушение пожара на верфи, где красят яхты, с помощью 15 пожарных расчетов <…> огонь взят под контроль, пожарные остужают конструкции», — указал градоначальник.
По информации издания Antalya Hakkında, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее крупный пожар произошел в здании хлебозавода «Амур» в Москве. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. По словам источника «360», в цехах хлебокомбината загорелось оборудование и продукция, уложенная на паллеты. Столичная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.
Источник проинформировал, что в экстренные службы поступало сообщение об угрозе взрыва, так как в охваченном пламенем здании могли находиться газовые баллоны.
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