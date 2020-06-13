Крупный лесной пожар начался на Афоне в Греции

Уже вторые сутки греческие спасатели борются с огнем на Афоне, в монашеской республике. В регионе сейчас дует сильный ветер, который усложняет работу пожарных. Лес горит в труднодоступных местах.

«Скорее всего, пожар был вызван ударом молнии. Площадь пожара может превышать 800 стреммов (80 гектаров)», — пишет греческая газета Ethnos.

Пожар тушат 59 человек. На Афон пригнали 20 единиц техники, в том числе два бульдозера и погрузчик. Пожарные разбились на три группы.

«Интенсивность огня уже снизилась. На мысе Арапис горит лесной массив. На данный момент никакой опасности для монастыря нет, однако ситуацию взять под контроль пока не удалось», — приводит издание слова главы департамента гражданской обороны периферии Центральная Македония Бабиса Стергиадиса.

В тушении пожара задействовали три самолета и вертолет пожарной авиации. На ночь тушение огня с воздуха прекращают. Информации о погибших и пострадавших нет.