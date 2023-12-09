Мир 09 декабря 2023, 20:50 Крупный грузоперевозчик России решил судиться с Канадой WSJ: компания «Волга-Днепр» подала на Канаду в суд из-за санкций РИА «Новости»

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Крупнейший российский грузовой перевозчик — авиакомпания «Волга-Днепр» — обратился в суд с иском против правительства Канады. Поводом стали наложенные на компанию санкции, написала газета The Wall Street Journal.

«„Волга“ утверждает, что ее ошибочно внесли в санкционный список, поскольку… она не участвует в спецоперации России [на Украине]», — отметили в материале.

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По данным издания, грузоперевозчик подал в федеральный суд на канадское правительство в ноябре. В частности, ожидается решение о судьбе арестованного летом транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Канада ввела ограничительные меры против группы компаний «Волга-Днепр» и ее руководителя Алексея Исайкина в апреле.

Газета Le Devoir сообщала, что с 2022 года власти Канады тайно выдали более 10 специальных разрешений на обход антироссийских санкций. В МИД Канады подтвердили эту информацию. Сумма экспорта по разрешениям составила около 2,04 миллиона американских долларов.