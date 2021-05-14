Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая. Опасности он не представляет

К Земле приближается крупный астероид 2015 KJ19 диаметром до 200 метров. Он подлетит на минимальную дистанцию к нашей планете в 13:04 по московскому времени. Об этом сообщил сайт Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASА.

По данным ученых, в диаметре он может достигать 200 метров. Около 13:00 по московскому времени астероид приблизится к Земле на расстояние 5,77 миллиона километров. Это более чем в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Летит он со скоростью 83 тысячи километров в час.

Специалисты уверили, что никакой опасности 2015 KJ19 не представляет. Период его обращения вокруг Солнца — более тысячи земных суток. По данным сайта, в конце мая и начале июля мимо Земли на безопасном расстоянии пролетят еще два крупных астероида.

В марте Земля разминулась с астероидом 2001 FO32 диаметром от 440 до 680 метров. Небесное тело пролетело на расстоянии около двух миллионов километров. Астрономы считают такие астероиды потенциально опасными. В следующий раз он пролетит мимо Земли через 30 лет.