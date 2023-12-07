Мир 07 декабря 2023, 05:05 Крупные операции со стороны России и Украины допустили в Польше Военный аналитик Музыка спрогнозировал крупные операции со стороны РФ и Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

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Россия и Украина могут готовить крупные наступательные операции. Об этом сообщил в интервью польскому изданию Forsal военный аналитик Конрад Музыка.

По его словам, русские не раз доказывали, что хорошо себя чувствуют зимой и поэтому часто использовали ее для проведения наступательных операций.

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«Я ожидаю, что атаки, которые сейчас происходят, продолжатся и вполне вероятно, что в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция», — пояснил он.

Музыка напомнил, что российские войска уже перехватили инициативу по всей линии боевого соприкосновения от Харьковской области до Запорожья. Также он отметил, что военное производство в России значительно выросло, причем своего пика оно достигнет в следующем году.

Украина же потерпела военные неудачи, а уровень западной поддержки значительно снизился, поэтому ее руководство может рискнуть и попытаться провести более крупную операцию с имеющимся вооружением. При этом аналитик отметил, что наступательные возможности украинской армии исчерпаны, Россию на поле боя она не сможет победить.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что происходящие в зоне специальной военной операции события указывают на невозможность победить российскую армию на поле боя. Он также предположил, что на Западе хотели бы побыстрее закончить конфликт.