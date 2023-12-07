07 декабря 2023, 05:05
Крупные операции со стороны России и Украины допустили в Польше
Военный аналитик Музыка спрогнозировал крупные операции со стороны РФ и Украины
Россия и Украина могут готовить крупные наступательные операции. Об этом сообщил в интервью польскому изданию Forsal военный аналитик Конрад Музыка.
По его словам, русские не раз доказывали, что хорошо себя чувствуют зимой и поэтому часто использовали ее для проведения наступательных операций.
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«Я ожидаю, что атаки, которые сейчас происходят, продолжатся и вполне вероятно, что в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция», — пояснил он.
Музыка напомнил, что российские войска уже перехватили инициативу по всей линии боевого соприкосновения от Харьковской области до Запорожья. Также он отметил, что военное производство в России значительно выросло, причем своего пика оно достигнет в следующем году.
Украина же потерпела военные неудачи, а уровень западной поддержки значительно снизился, поэтому ее руководство может рискнуть и попытаться провести более крупную операцию с имеющимся вооружением. При этом аналитик отметил, что наступательные возможности украинской армии исчерпаны, Россию на поле боя она не сможет победить.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что происходящие в зоне специальной военной операции события указывают на невозможность победить российскую армию на поле боя. Он также предположил, что на Западе хотели бы побыстрее закончить конфликт.
Россия
Украина
Польша
Специальная военная операция РФ на Украине
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