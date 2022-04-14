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    14 апреля 2022, 03:19

    Крупные нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти — СМИ

    Reuters: компания Trafigurа и крупные нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти

    Дарья Бунякова

    Крупные мировые нефтетрейдеры решили с 15 мая сократить закупки российской нефти. В их числе оказалась и компания Trafigura, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Крупные нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти — СМИ

    Как заявили авторы статьи, Trafigura рассказала агентству о своих планах полностью соблюдать все введенные антироссийские санкции. При этом сингапурский нефтетрейдер является крупным покупателем российской нефти.

    «Мы ожидаем, что наши объемы торгов будут еще больше сокращены с 15 мая», — сказали в компании.

    Значительно уменьшить закупки нефти из России намерен и крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group. Это произойдет во втором квартале — по мере сокращения текущих контрактных обязательств. Конкретную дату нефтетрейдер называть не стал.

    По словам журналистов, компании стремятся придерживаться введенных Евросоюзом санкций. Объявленные против России меры направлены на ограничения доступа страны к международной финансовой системе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что 14 апреля Путин проведет совещание о текущей ситуации в нефтегазовой сфере.