Мир 27 ноября 2022, 06:34 Крупные бренды стали отказываться от рекламы в Twitter из-за Маска Financial Times: бренды стали отказываться от рекламы в Twitter из-за политики Маска Unsplash

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Некоторые крупные компании стали сокращать свои расходы на рекламу в Twitter из-за нововведений нынешнего владельца соцсети Илона Маска. Об этом написало издание Financial Times со ссылкой на представителей ведущих рекламных агентств.

«Это совершенно уникально. Суматоха, ущерб ― ничего подобного раньше не случалось. Никогда», ― заявил топ-менеджер рекламного агентства «большой четверки» (WPP, Omnicom, Publicis и Interpublic).

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Как отметили авторы статьи, от продвижения в соцсети уже отказалось большинство известных брендов. Свое решение он объяснили тревогой из-за действий миллиардера. В частности, их беспокоят увольнения в рекламном отделе и модерация контента.

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По словам собеседников газеты, Маск лично звонил руководителям ряда компаний. Его осуждения только ускорили снижение рекламных расходов на Twitter. Проводимая новым владельцем соцсети политика привела к тому, что у многих рекламных агентств не осталось контактных лиц в Twitter.

Ранее обеспокоенность массовыми увольнениям в компании высказали члены Евросоюза. Они также заявили, что в соцсети снизился контроль за нежелательным контентом.