Крупную партию наркотиков задержали в Доминикане

В провинциях Асуа и Сан-Педро-де-Макорис (Доминикана) власти изъяли 615 пакетов кокаина. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что рейды были проведены Национальным управлением по контролю за наркотиками (DNCD) и армией Доминиканы. В ходе первой операции на борту судна было найдено 13 мешков с пакетами, в которых оказался кокаин. Двое доминиканцев были арестованы.

«В ходе второй операции DNCD и военно-морские силы задержали экипаж судна, которое направлялось к побережью Асуи, и изъяли 300 пакетов с наркотическими веществами, предположительно, кокаином», — говорится в сообщении.