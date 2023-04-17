Мир 17 апреля 2023, 12:15 Крупную партию наркотиков обнаружили у побережья Сицилии

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Итальянские правоохранители обнаружили крупную партию кокаина общим весом почти две тонны у берегов Сицилии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что груз с наркотическим веществом дрейфовал в море близ Сицилии, общая стоимость товара составляет около 400 миллионов евро.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», плавучие пакеты скрепили сетью, оснастили световым сигнальным устройством и упаковали в контейнеры.