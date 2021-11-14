Полицейские раскрыли кражу 215 тысяч долларов из банка в Кливленде, которая произошла в 1969 году. Привлечь преступника к ответственности не получится, так как он умер в мае этого года от рака легких. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, 52 года назад 10-летний кассир Теодор Джон Конрад вынес из банка 215 тысяч долларов в бумажном пакете и исчез.

Оказалось, что все эти годы Конрад жил под другим именем. Он поселился в пригороде Бостона и стал зваться Томасом Рэнделом. Он выбрал себе жилье рядом с местом съемок любимого фильма «Афера Томаса Крауна», главный герой которого грабит банк от скуки. На след похитителя удалось выйти благодаря сверке документов, которые он оформлял под своим настоящим именем и вымышленным. Первые зацепки появились, когда преступник подал бумаги о банкротстве от имени Рэндела в 2014 году.

Мужчина умер в мае 2021 года от рака на 72-м году жизни.