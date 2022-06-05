Крупномасштабные учения НАТО начнутся у берегов Швеции

Военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022 начинаются 5 июня у шведских берегов. В них примут участие 14 стран-членов альянса, а также Швеция и Финляндия, подавшие заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Североатлантического альянса.

По имеющимся данным, в учениях задействуют 45 боевых корабей, семь тысяч военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

Как сообщают в Шестом оперативном флоте США, в настоящее время в акватории Балтийского моря находятся три американских боевых корабля: большой десантный корабль ВМС США USS Kearsarge, десантный транспорт-док USS Gunston Hall («Ганстон Холл») и ракетный эсминец USS Gravely («Грейвели»). При этом на борту USS Kearsargе находятся подразделения 22-го экспедиционного батальона пехоты.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли накануне старта учений заявил, что НАТО важно проявить солидарность со Швецией и Финляндией, решившими стать частью альянса.