Крупное нефтяное месторождение нашли на северо-западе Китая

По данным информагентства, месторождение «черного золота» нашли в провинции Ганьсу. ИА Nation News уточнило, что предполагаемые запасы нефти оценивают в 693 миллиона тонн.

Кроме того, компания нашла в Сычуаньском нефтегазоносном бассейне месторождение сланцевого газа. Речь идет о более чем 740 миллиардах кубометров. PetroChina намерена в текущем году добыть 7,7 миллиарда кубометров.