29 августа 2023, 17:28
Крупное месторождение газа открыли на Украине
«Нафтогаз Украины» объявил об открытии крупного месторождения газа
Украинская добывающая компания «Укргаздобыча» сообщила об обнаружении крупного газового месторождения на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Нафтогаз Украина».
«Новое месторождение газа открыла „Укргаздобыча“. Предположительно, его запасы составят около миллиарда кубометров», — указали в компании.
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В «Нафтогазе» добавили, что поисковые испытания на глубине порядка четырех тысяч метров закончили в августе.
«Планируем в ближайшее время активизировать программу геологической разведки и сделать еще несколько новых скважин на этом месторождении», — добавили в холдинге.
Глава компании Алексей Чернышов ранее сообщал, что «Укргаздобыча» уже запустила работу двух скважин, которые увеличат добычу энергоносителя до 430 тысяч кубометров в сутки.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассмотрит перспективу введения санкций против «Нафтогаза», писал RT.
Газ
Украина
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