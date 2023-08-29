Мир 29 августа 2023, 17:28 Крупное месторождение газа открыли на Украине «Нафтогаз Украины» объявил об открытии крупного месторождения газа РИА «Новости»

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Украинская добывающая компания «Укргаздобыча» сообщила об обнаружении крупного газового месторождения на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Нафтогаз Украина».

«Новое месторождение газа открыла „Укргаздобыча“. Предположительно, его запасы составят около миллиарда кубометров», — указали в компании.

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В «Нафтогазе» добавили, что поисковые испытания на глубине порядка четырех тысяч метров закончили в августе.

«Планируем в ближайшее время активизировать программу геологической разведки и сделать еще несколько новых скважин на этом месторождении», — добавили в холдинге.

Глава компании Алексей Чернышов ранее сообщал, что «Укргаздобыча» уже запустила работу двух скважин, которые увеличат добычу энергоносителя до 430 тысяч кубометров в сутки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассмотрит перспективу введения санкций против «Нафтогаза», писал RT.