Крупное газовое месторождение нашли в Грузии

В Грузии нашли месторождение природного газа в объеме 16 миллиардов кубометров. Об этом глава Государственного агентства нефти и газа страны Георгий Татишвили сообщил в интервью Business Media.

«Запасы были обнаружены в скважине, пробуренной компанией Schlumberger под Тбилиси», — пояснил Татишвили.

Сотрудники этого предприятия занимаются поисками запасов природного газа в Грузии с 2018 года.

На лицензионном участке требуется горизонтальное бурение, добавил Татишвили.

По данным Report, если обнаруженное месторождение эксплуатировать в полную силу, оно поможет обеспечить Грузию природным газом на восемь лет.

Многим странам мира на фоне украинского кризиса повезло куда меньше. Например, Франция из-за нехватки природного газа задумалась о переходе на уголь, а в самом крайнем случае — на мазут. Поставки в страну по «Северному потоку» и через Украину сократились, Франция недополучает российский газ. Проблемы есть и с углем.