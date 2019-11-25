Крупнейшую сокровищницу Европы «Зеленый свод» ограбили на сотни миллионов евро

Проникновение в галерею произошло в ночь на понедельник, 25 ноября. Служба безопасности музея сообщила о происшествии в полицию в районе 05:00. Прибывшие на место стражи порядка изучили видео с камер наблюдения. Выяснилось, что грабители внутри галереи действовали вдвоем.

Руководитель городской полиции Фолькер Ланге заявил, что у ведомства уже есть подозреваемые в причастности к этому преступлению. По версии следствия, грабители проникли внутрь здания через окно. До сих пор неизвестно, как они смогли пролезть через решетку. Кроме того, заметить злоумышленников было достаточно сложно, так как уличные фонари вышли из строя. Поисками грабителей занялись полицейский по всей стране.

Министр внутренних дел Саксонии Роланд Уоллер заявил, что для поимки преступников и возвращении украденных предметов сформирована специальная комиссия. Руководитель государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман заявил, что дать оценку ущерба пока невозможно. При этом он пояснил, что продать украденные драгоценности грабителям вряд ли удастся, так как они очень известны. Единственное, что они могут сделать с украденными вещами — это вытащить драгоценные камни. По словам Аккермана, это станет самым страшным событием.

По данным газеты Bild, похищенные драгоценности оцениваются в сотни миллионов евро.