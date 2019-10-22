Крупнейший зомби-фестиваль стартовал во Флориде

Мероприятие началось с зомби-парада из 11 тысяч человек на набережной. Отмечается, что некоторые участники ехали на велосипедах и роликах. Большая часть облачилась в костюмы мертвецов, скелетов и клоунов.

Некоторые принесли на фестиваль целые самодельные концептуальные платформы. Завершился парад вечеринкой под открытым небом на одной из городских улиц. Следующие девять дней здесь будет продолжаться «Зомби-фест».

Мероприятие придумали в конце 1970-х годов для привлечения туристов.