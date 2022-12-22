Мир 22 декабря 2022, 16:17 Крупнейший в Польше энергоблок остановит работу из-за поломки Enea сообщила об остановке энергоблока Козеницкой электростанции из-за поломки РИА «Новости»

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Работу энергоблока № 11 Козеницкой электростанции в Польше остановили из-за поломки. Об этом сообщила компания Enea.

«Во время эксплуатации блока В11 была обнаружена поломка паровой системы, в связи с чем было принято решение об ограничении мощности», — уточнили в сообщении на сайте компании.

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По данным специалистов, следующим шагом станет отключение блока. Это планируется сделать в ночь с 23 на 24 декабря. Остановка блока позволит точно определить причины поломки и найти способ ее устранения.

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В компании отметили, что прогнозируемый срок возобновления работы объекта — 8 января 2023 года. Отмечается, что отключение не повлияет на работу энергосистемы, она остается стабильной. Благоприятные погодные условия и сниженная потребность в электричестве в период зимних праздников позволит провести качественный ремонт энергоблока.

Ранее стало известно, что Польша не отказалась от закупок российской нефти в 2023 году.