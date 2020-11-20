Крупнейший в мире телескоп разберут на части

Телескоп, который достигает в высоту 305 метров, проработал 57 лет. Благодаря ему ученые проводили радиолокационные наблюдения объектов Солнечной системы и исследования в области радиоастрономии и физики атмосферы.

Последние наблюдения прошли в августе. В этот летний месяц оторвавшийся вспомогательный трос повредил зеркало отражателя. А в ноябре порвался основной трос, за этим ЧП последовали и другие повреждения.

Удерживающие тросы телескопа больше не способны выдерживать нагрузку, поэтому его конструкции могут рухнуть. По мнению специалистов, проводить ремонт не стоит — это опасно для жизни строителей, написал сайт «Аргументы и факты».

Сотрудники обсерватории проделали большую работу по спасению «этого невероятного инструмента», заявил директор отдела астрономических наук NSF Ральф Гаума. Теперь же им предстоит сохранить как можно больше оставшейся инфраструктуры обсерватории Аресибо. Она еще пригодится в исследовательских и образовательных миссиях.