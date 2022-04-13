Крупнейший в мире нефтетрейдер прекратит торговлю российскими энергоносителями

Швейцарско-голландская компания Vitol Group до конца 2022 года прекратит реализацию российской нефти на мировом рынке. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Уже во втором квартале 2022 года объемы реализации нефти из России сократится в существенном размере.

«Прекратим торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет иных распоряжений. Мы ожидаем, что процесс завершится к концу 2022 года», — говоритс в сообщении Vital Group.

Базирующийся в Женеве холдинг подтвердил, что не заключит никаких новых сделок с российской нефтью и нефтепродуктами. Vital Group подчеркивает, совершенные закупки после начала спецоперации России на Украине, были частью ранее заключенных контрактов.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо ранее сообщил, что заменить российскую нефть в Евросоюзе практически невозможно.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский сказал, что в ближайшее время страна введет эмбарго на импорт российских газа и нефти.