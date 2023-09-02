Мир 02 сентября 2023, 08:34 Крупнейший центр поддержки украинских беженцев закрыли в Польше Wyborcza: в Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крупнейший центр поддержки украинских беженцев, расположенный недалеко от Варшава, закрыли в Польше. Он занимал помещения в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине, сообщила местная газета Wyborcza.

По информации издания, решение закрыть центр принял воевода Тобиаш Боченьский. Его пресс-секретарь Дагмар Залевский заявил, что содержать такой крупный центр не было никакого смысла.

Реклама

На момент закрытия в центре находились около 300 украинцев. О планах администрации города никого из них не предупредили. Некоторые, по данным Wyborcza, после закрытия центра вернулись на Украину.

Один из сотрудников центра сообщил, что не знает, где в настоящее время могут находиться остальные беженцы. Решение закрыть центр удивило и правительство Варшавы.

«С нами это не было согласовано», — заверила пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт.