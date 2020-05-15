Крупнейший производитель золота продал последний актив в России

Канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра. Это был последний российский актив второго по величине производителя золота в мире.

Как пишет РБК со ссылкой на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, лицензию купило объединение инвесторов с участием «Ростеха».

«Федорова тундра — месторождение, крупнейшее в мире по запасам палладия, очень актуальное и важное. Проекту нужна федеральная поддержка, потому что речь идет об инвестициях 60 миллиардов рублей», — приводит РБК слова Чибиса.

Месторождение планируют запустить в 2027 году. Barrick Gold владеет проектами в Южной и Северной Америке, Африке, Папуа — Новой Гвинее.

Федорова тундра — это последний актив компании в России. У холдинга были серьезные планы в РФ. Канадцы прицелились на крупное месторождение золота в Иркутской области, однако тогда его продажу отложили на 20 лет. Barrick Gold приняла решение уйти из России еще в 2006 году.