12 февраля 2024, 17:48
Крупнейший парк развлечений загорелся в Швеции
Dagens Nyheter: в Швеции при пожаре в парке развлечений пострадали 12 человек
Мощный пожар произошел в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг. Пострадали десятки человек, сообщила газета Dagens Nyheter.
«При пожаре в городе Гетеборг легкие ранения получили 12 человек», — указали в материале.
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По данным сайта парка развлечений, огонь охватил один из водных аттракционов за пределами здания, а затем пламя стремительно распространилось на все строение.
Спасатели эвакуировали посетителей парка и расположенные рядом офисы. Тушение пожара продолжается, также выясняются его причины.
В США 24 дня тушили гигантский деревянный ангар, где снимали сериал «Секретные материалы». Пожарная охрана округа Ориндж установила, что самым оптимальным будет решение позволить строению обрушиться. После этого к нему можно было подойти ближе, чтобы начать интенсивные работы.
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