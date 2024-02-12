Мир 12 февраля 2024, 17:48 Крупнейший парк развлечений загорелся в Швеции Dagens Nyheter: в Швеции при пожаре в парке развлечений пострадали 12 человек Larsson Rosvall / Global Look Press

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Мощный пожар произошел в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг. Пострадали десятки человек, сообщила газета Dagens Nyheter.

«При пожаре в городе Гетеборг легкие ранения получили 12 человек», — указали в материале.

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По данным сайта парка развлечений, огонь охватил один из водных аттракционов за пределами здания, а затем пламя стремительно распространилось на все строение.

Спасатели эвакуировали посетителей парка и расположенные рядом офисы. Тушение пожара продолжается, также выясняются его причины.

В США 24 дня тушили гигантский деревянный ангар, где снимали сериал «Секретные материалы». Пожарная охрана округа Ориндж установила, что самым оптимальным будет решение позволить строению обрушиться. После этого к нему можно было подойти ближе, чтобы начать интенсивные работы.