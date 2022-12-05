05 декабря 2022, 13:53
Крупнейший на Украине металлургический завод получил повреждения
Представители «АрселорМиттал Кривой Рог» сообщили о повреждениях завода после удара
Крупнейшее металлургическое предприятие Украины, сталелитейный завод «АрселорМиттал Кривой Рог» в Днепропетровской области, получило повреждения. На месте работают пожарные и медики. Сообщение об этом появилось в пресс-релизе на сайте предприятия. Однако позже публикацию удалили, уточнил ТАСС.
«„АрселорМиттал Кривой Рог“ сообщает, что ночью 5 декабря по территории предприятия нанесен ракетный удар», — говорилось в сообщении.
Реклама
На месте находятся пожарные и медики. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул написал в своем Telegram-канале, что по заводу в Кривом Роге ударили в ночь на 5 декабря. По его словам, предприятие получило серьезные повреждения. При этом градоначальник не стал раскрывать его название.
Реклама
Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» остановил на время свое производство из-за проблем с энергоснабжением 24 ноября. Завод — самый крупный производитель стального проката на территории Украины.
Украина
Реклама
Реклама