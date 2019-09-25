Крупнейший на планете аэропорт открылся в Пекине

Новый международный аэропорт Дасин открылся в Пекине. Он стал одной из крупнейших воздушных гаваней мира.

Старейший аэропорт Китая закроют 30 сентября Подробнее

Как сообщил информационный портал Sina, на строительство объекта ушло около 80 миллиардов юаней. Это примерно 11, 7 миллиарда долларов. Таким образом этот аэропорт стал самым дорогим в истории гражданской авиации Китая.

Дасин расположился в 46 километров к югу от центральной части столицы КНР. Воздушная гавань поможет оптимизировать потоки пассажиров. Так, пропускная способность объекта по плану должна составить порядка 45 миллионов пассажиров ежегодно.

Таким образом во время проведения зимней Олимпиады в 2022 году будут снижены нагрузки на воздушное сообщение Пекина. Уже в 2025 году транспортный узел примет 72 миллиона людей, а в 2040-м — 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что аэропорт должен заработать 30 сентября. Однако, по данным портала, уже 25 сентября Дасин будет принимать рейсы.

Самым крупным аэропортом в мире считается Хартсфилд-Джексон в американской Атланте (штат Джорджия). Воздушная гавань занимает первое место по пассажиропотоку и по системе взлета и посадки. В среднем за год через него проходит 100 миллионов.