Крупнейший клад англо-саксонских золотых монет нашли в Норфолке

В поле в западном Норфолке были найдены четыре золотых предмета и 131 монета. Их обнаружил житель графства с помощью металлодетектора, пожелавший остаться неизвестным. Ранее на этом же поле полицейский нашел 10 монет. Он попытался их продать и получил 16 месяцев тюрьмы.

Как стало известно British Broadcasting Corporation, музей Норвичского замка надеется приобрести клад, имеющий международное значение. Куратор хранилища Тим Пестелл подчеркнул, что редкостная находка «отражает богатство и континентальные связи, которыми обладало раннее Королевство Восточная Англия».

Гарет Уильямс, хранитель раннесредневековых монет в Британском музее, назвал находку чрезвычайно важной. Первую монету на поле нашли в 1991 году. В 2014 году там же обнаружили монеты, датируемые примерно 610 годом нашей эры. Некоторые из них были отчеканены в Византийской империи, но большинство — в королевстве династии Меровингов, находившегося на территории современной Франции.

«Все монеты чеканились на континенте, поскольку тогда у нас не было собственных золотых монет», — сообщил нумизмат Адриан Марсден из Службы исторической окружающей среды Норфолка.

Помимо монет были найдены золотой кулон с печатью, золотой слиток и еще два предмета из этого же драгоценного металла. Клад обнаружили неподалеку от англосаксонского кладбища. Видимо, изначально он был спрятан в могиле, но за века распашки полей его фрагменты были разбросаны по округе.

Ученые нашли монету, ранее экспертам неизвестную. Была также идентифицирована еще одна, известная только по рисунку в книге 1666 года.

На торгах аукционного дома Ivoire Angers/Deloys в конце октября за один миллион евро были проданы 230 золотых монет XVII.