Крупнейший европейский бордель обанкротился из-за коронавируса

По данным издания, в борделе трудятся около 120 проституток. Кроме них в заведении работают порядка 60 сотрудников (охранники, уборщицы, массажисты, электрики, парикмахеры и повара). Отмечается, что отрасль проституции серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса.

«Мы могли бы предотвратить банкротство с помощью банков, если бы нам пообещали, что мы сможем открыться в начале следующего года», — отметил Лобшайд.