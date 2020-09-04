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    04 сентября 2020, 13:57

    Крупнейший европейский бордель обанкротился из-за коронавируса

    Артур Блянихов

    Управляющий директор крупнейшего борделя Европы Pascha Армин Лобшайд признался в своем банкротстве. Виноват коронавирус, передает газета «Взгляд».

    По данным издания, в борделе трудятся около 120 проституток. Кроме них в заведении работают порядка 60 сотрудников (охранники, уборщицы, массажисты, электрики, парикмахеры и повара). Отмечается, что отрасль проституции серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса.

    «Мы могли бы предотвратить банкротство с помощью банков, если бы нам пообещали, что мы сможем открыться в начале следующего года», — отметил Лобшайд.

    Новости SMI.FM