Мир 19 марта 2023, 22:36 Крупнейший банк Швейцарии UBS купил Credit Suisse Швейцарский банк UBS выкупил Credit Suisse за $3,24 млрд

Читать 360tv в

Крупнейший банк Швейцарии UBS согласился купить Credit Suisse. Финансовая организация оказалась в кризисной ситуации. Об этом сообщил Нацбанк страны.

«Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это поглощение стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии», — заявили в документе.

Реклама

Сделку по продаже всех акций Credit Suisse должны были подписать в воскресенье, 19 марта. Итоговая оценка будет в несколько раз ниже цены закрытия Credit Suisse в пятницу, 17 марта. Таким образом, UBS придется заплатить чуть более 0,5 швейцарского франка за акцию. Сумма сделки по приобретению Credit Suisse составила 3,24 миллиарда долларов.

Реклама

Президент Швейцарии Ален Берсе после решения НБШ увеличил ликвидность UBS на 100 ммллиардов франков. Он добавил, что это решение одобрено швейцарским финансовым регулятором.

Ранее Центральный банк Швеции увеличил учетную ставку до 1,75%. Этот показатель выше на 1% по сравнению с предыдущими показателями.