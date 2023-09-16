Мир 16 сентября 2023, 20:03 Крупнейшие со времен окончания холодной войны учения анонсировали в НАТО НАТО проведет крупнейшие со времен окончания холодной войны учения в 2024 году U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

В 2024 году Североатлантический альянс проведет самые масштабные учения со времен окончания холодной войны. Как сообщил ТАСС, об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

Ожидается, что в маневрах на территории Германии, Польши и других европейских государств примут более 40 тысяч военнослужащих.

Реклама

«В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender („Стойкий защитник“)», — заявил Бауэр.

На прошлой неделе под руководством ВМС Германии в Балтийском море, у берегов Эстонии и Латвии, начались учения НАТО Northern Coast. Они продлятся до 23 сентября.

В НАТО отмечали, что отрабатывают «реалистичные сценарии защиты северных флангов альянса». Однако в МИД России подчеркнули, что активность у рубежей страны еще раз подтверждает агрессивность блока.