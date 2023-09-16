16 сентября 2023, 20:03
Крупнейшие со времен окончания холодной войны учения анонсировали в НАТО
НАТО проведет крупнейшие со времен окончания холодной войны учения в 2024 году
В 2024 году Североатлантический альянс проведет самые масштабные учения со времен окончания холодной войны. Как сообщил ТАСС, об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.
Ожидается, что в маневрах на территории Германии, Польши и других европейских государств примут более 40 тысяч военнослужащих.
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«В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender („Стойкий защитник“)», — заявил Бауэр.
На прошлой неделе под руководством ВМС Германии в Балтийском море, у берегов Эстонии и Латвии, начались учения НАТО Northern Coast. Они продлятся до 23 сентября.
В НАТО отмечали, что отрабатывают «реалистичные сценарии защиты северных флангов альянса». Однако в МИД России подчеркнули, что активность у рубежей страны еще раз подтверждает агрессивность блока.
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