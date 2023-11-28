Мир 28 ноября 2023, 10:18 Крупнейшему в мире айсбергу предсказали скорое исчезновение ААНИИ: крупнейший в мире айсберг вынесло в свободное плавание в Южном океане Patrick Pleul/dpa/globallookpress

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Крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. По оценкам ученых, его судьба решится в ближайшее время, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ считают, что в течение месяца айсберг или войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет. Проанализировав статистику маршрутов айсбергов за много лет, исследователи пока склонились к первому варианту. По их мнению, айсберг подхватят океанские течения из пролива Брансфилда, он проследует вдоль Южных Оркнейских островов и попадет в море Скоша, где его уничтожат волны, теплые океанские воды и ветер. Однако нельзя полностью исключать и второй вариант.

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Площадь айсберга составляет около 4170 квадратных километров — она вдвое превышает площадь Санкт-Петербурга. О том, что ледник начал движение впервые за 30 лет, стало известно пару лет назад.