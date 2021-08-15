«Крупнейшее поражение США». Политолог объяснил, почему Афганистан сдался талибам* без боя

Талибы* заявили о полном захвате Афганистана. Страна сдалась без боя, но другого варианта у нее и не было. Осталось надеяться, что талибы* не обманут и не станут нарушать прежние договоренности с РФ. Об этом «360» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Сейчас других вариантов нет после взятия Мазари-Шарифа. Что касается общей ситуации, то это результат провала военной программы правительства США в Афганистане. Они 20 лет создавали армию, накачивали ее современным вооружением, но в решающий момент оказались неработоспособны», — объяснил эксперт.

По его мнению, армия США превратилась в огромный парк техники, который без боя захвачен талибами*, и толпу людей, которую боевики просто разгоняют.

«Это впечатляющий итог. Он ставит большие политические вопросы о военных возможностях США и блока НАТО. Потому что это крупнейшее их поражение за последнее время и показывающее, что что-то с военным правительством не так», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что пока талибы* заявляли, что будут соблюдать договоренности с Россией. Но в международной политике верить никому нельзя.

«Те же США еще в июле заявляли, что приложат все усилия и не сдадут правительство в Кабуле. Сейчас мы видим, что это была ложь. Что говорить о талибах*, которые только возвращаются после длительного перерыва в большую политику. Полностью доверять им нельзя», — заключил Мендкович.

Однако он добавил, что лучше пытаться договориться, чем сразу начинать стрелять. Движение «Талибан»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана в воскресенье, 15 августа. По данным местных СМИ, боевых действий в столице нет.

* Террористическое движение, запрещенное в России.