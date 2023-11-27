Мир 27 ноября 2023, 14:20 Крупнейшая забастовка профсоюзов пройдет в Чехии 27 ноября

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Крупнейшая забастовка, охватывающая сотни предприятий, пройдет в Чехии 27 ноября. В ней примут участие около миллиона сотрудников, рассказал глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозеф Стршедула, написало РИА «Новости».

Как сообщило ИА НСН, грядущая забастовка станет самой крупной акцией протеста, когда-либо проходившей в стране.

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Сотрудники предприятий преследуют общую цель — заставить чешкое правительство «задуматься о том, что происходит в обществе».