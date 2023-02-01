01 февраля 2023, 20:00
Крупнейшая за десятилетие забастовка учителей началась в Великобритании
Сотни тысяч людей вышли на улицы Лондона с требованием увеличить заработную плату
Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании вышли на улицы Лондона. К протестам присоединились более полумиллиона человек, сообщил телеканал Sky News.
Члены Национального профсоюза образования (NEU) будут следовать от Портленд-плейс до Вестминстера. Они выступают против нового закона правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы.
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Большое количество людей взяли с собой плакаты с надписями: «Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!» и «Учителя под угрозой исчезновения».
Как сообщило издание The Evening Standard, премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил забастовки, которые вынудили учеников пропустить школьные занятия.
«Образование наших детей бесценно, и они заслуживают того, чтобы сегодня учиться в школе», — отметил он.
В среду, 1 февраля, по всей Великобритании бастуют работники и из других отраслей. В стачке участвуют госслужащие, железнодорожники и другие сотрудники транспортного сектора. Всего в протестах могут принять участие не меньше 500 тысяч человек.
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Забастовки
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