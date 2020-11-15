Крупнейшая в мире зона свободной торговли появится в Азии

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заключила соглашение с торговыми партнерами о создании зоны свободной торговли, которая станет самой большой в мире. Это решение поможет странам АСЕАН восстановить экономику, когда закончится пандемия.

Как сообщил ТАСС, соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) подписали в Ханое в заключительный день очередного саммита АСЕАН.

Когда документ вступит в силу, в новую зону свободной торговли войдут 2,2 миллиарда потребителей, а объем ВВП составит 28 триллионов долларов — это почти треть от мирового объема ВВП.

По прогнозам, через 30 лет общий ВВП стран ВРЭП вырастет до 100 триллионов долларов. Соглашение создаст миллионы рабочих мест и ускорит развитие региональных и мировых торговых цепочек. Это даст мощный импульс развитию экономик стран АСЕАН и партнеров.

АСЕАН существует с 1967 года. В ассоциацию входят все страны Юго-Восточной Азии, которые председательствуют по очереди. В этом году АСЕАН возглавил Вьетнам.