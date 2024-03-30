Мир 30 марта 2024, 02:27 Крупнейшая в Харьковской области ТЭС разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области разрушилась после взрывов 22 марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины полностью разрушилась после удара ВС России 22 марта. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По данным компании «Центрэнерго», на предприятии разрушились все блоки, также повреждено вспомогательное оборудование.

Реклама

«Степень разрушения разная, от полного до значительного. Сейчас на предприятии разбирают завалы, к большей части оборудования нет доступа», — указали в заявлении.

Оценка масштаба повреждений займет определенное время. Министр энергетики Украины Герман Галущенко лично осмотрел ТЭС и пообещал выделить деньги на ее ремонт.

По данным Минобороны, 22 марта ВС России атаковали объекты энергетики и оборонным предприятиям Украины. По удар попал завод «Электротяжмаш» в Харькове, где находилась натовская военная техника и днепропетровский завод «Южмаш» по производству дронов.