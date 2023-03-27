Мир 27 марта 2023, 10:29 Крупнейшая партия «Аманат» стала лидером на выборах в парламент Казахстана ЦИК Казахстана: в парламент проходят шесть партий, среди которых лидирует «Аманат» РИА «Новости»

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ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов. В парламент проходят шесть партий из семи. Лидирующие позиции заняла крупнейшая в стране партия «Аманат», набравшая 53,9% голосов. Об этом глава ЦИК Нурлан Абдиров сообщил на брифинге.

«За партию „Аманат“ — 53,9%», — отметил он.

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Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» набрала 10,9% голосов, Respublica — 8,59%, «Ак жол» — 8,41%. За Народную партию Казахстана проголосовали 6,8% избирателей, за социал-демократов — 5,2%. Не преодолела пятипроцентный порог партия зеленых «Байтак», она набрала лишь 2,3%.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) хорошим продолжением масштабных перемен в стране. Он определил главную цель властей: сделать Казахстан сильным и развитым государством.