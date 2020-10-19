Крупнейшая финская газета написала, что Пушкин умер от туберкулеза. Это назвали альтернативным мнением

В материале говорится о том, что коронавирус распространяется похожим путем, что и туберкулез. От той болезни в свое время умирало множество людей.

Среди погибших от напасти, по версии газеты, оказались музыканты Фридерик Шопен и Амедео Модильяни, писатели Франц Кафка, Джордж Оруэлл, Антон Чехов и Александр Пушкин.

В комментариях к материалу автору Хелье Салонен рассказали, что Александр Сергеевич умер на дуэли. Однако журналистка ответила, что есть много версией его гибели, поэтому «альтернативное мнение позволительно». Тем не менее позже имя Пушкина все уже убрали из статьи и сделали приписку о том, что его застрелили.

Александр Пушкин скончался зимой 1837 года после дуэли с Жоржем Дантесом. Тот ухаживал за женой писателя Натальей Гончаровой. Поэт не мог оставить это просто так. В итоге соперники решили стреляться. Дантес ранил Пушкина. Тот получил ранение в живот. В те времена оно считалось смертельным.