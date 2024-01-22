Мир 22 января 2024, 07:04 Крупная утечка пара с АЭС произошла в Японии Kansai Electric Power Co в Японии объявила об утечке пара с АЭС «Такахама» Friso Gentsch/dpa/globallookpress

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В японской префектуре Фукуи произошла авария на АЭС «Такахама». Энергетическая компания Kansai Electric Power Co объявила об утечке пара в машинном зале первого энергоблока, сообщило РИА «Новости».

Сотрудник заметил неполадки 21 января в 23:25 (17:25 по московскому времени). Утечка пара произошла около одного из трех бустерных насосов для подачи воды во второй контур. Специалисты подключили третий насос, не задействованный в работе, и отключили поврежденный. Работы заняли около 3,5 часа.

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Пресс-служба компании заявила, что произошедшее не сказалось на работе АЭС «Такахама», а замеры не показали радиоактивного воздействия на окружающую среду. Администрация станции решила проверить узел системы. Для этого выработку энергии временно сократят на 40%.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии ужесточили требования к работе атомных электростанций. Особенно строгую инспекцию прошли АЭС, которые работали более 40 лет, такие как АЭС «Такахама».