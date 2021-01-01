Крупная авиакатастрофа едва не произошла из-за новогодних украшений. Видео

Аэробус авиакомпании Avianca, который летел из из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в ночь на 1 января был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо. Он столкнулся с крупным объектом, парящем в воздухе.

Посадка прошла успешно. В Сети появился ролик, на котором видно, что самолет опутан новогодними украшениями. Они свисали с крыльев, корпуса и даже двигателей воздушного судна. С каким именно предметом столкнулся самолет и как украшения там оказались пока не ясно.

The Aviation Herald уточнило, что самолет столкнулся с большим пластмассовым предметом. Он зацепился за оба двигателя, оба крыла, и оба горизонтальных стабилизатора.

«Тем не менее экипажу удалось благополучно приземлиться на взлетно-посадочной полосе 18L, вывести самолет за пределы взлетно-посадочной полосы с помощью высокоскоростного разворота и остановился сразу после пересечения короткой линии ожидания», — сказано в сообщении.